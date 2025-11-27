CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Adrien Rabiot: Milan’a doğru zamanda geldim!

Adrien Rabiot: Milan’a doğru zamanda geldim!

Fransız orta saha Adrien Rabiot, Milan’a transfer sürecini ve yaşadığı dönüm noktasını anlattı. Tecrübeli futbolcu, “Milan geçen sezon da beni istemişti ama şimdi geldiğim için mutluyum. Doğru zamanda buradayım.” dedi. İşte Rabiot'nun açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 16:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adrien Rabiot: Milan’a doğru zamanda geldim!

Milan forması giyen Fransız yıldız Adrien Rabiot, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda kırmızı-siyahlı ekibe transfer sürecini ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Rabiot, Milan'ın kendisini uzun süredir istediğini belirterek, "Milan, geçen sezon da benimle ilgilenmişti. O zaman serbest oyuncuydum ve görüşmeler yaptık. Eğer o dönemde gelseydim, ligi sekizinci sıradan daha yukarıda bitirir miydik bilmiyorum ama şu ana kadar yaptıklarımızı düşününce, buraya doğru zamanda geldiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Yaz transfer döneminde yaşanan süreci anlatan Rabiot, Marsilya'dan ayrılığının kolay olmadığını dile getirdi:

"Milan temmuz ayında da benimle ilgilendi ama o zaman Marsilya'dan ayrılmak zordu. O olaydan sonra (Marsilya'dan Jonathan Rowe ile yaşadığı kavga) bazı İtalyan kulüpleri de benimle temasa geçti ama ben ne istediğimi biliyordum."

"ALLEGRI GELECEĞİ BİLE BİLİYOR!"

Rabiot, transfer döneminde teknik direktör Massimiliano Allegri ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğu da paylaştı:

"Transfer dönemi başladığında Allegri bana, 'Bakalım ne olacak?' dedi ve gerçekten de bir şey oldu. Nasıl yapıyor bilmiyorum, geleceği bile tahmin ediyor! (gülerek)"

Bu sezon Marsilya'dan Milan'a transfer olan 30 yaşındaki Fransız futbolcu, kırmızı-siyahlı forma altında şimdiye kadar 6 maçta süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak
G.Saray aradığı stoperi Rusya'da buldu!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Süper Lig ekibi F.Bahçeli 2 isme talip!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi F.Bahçeli 2 isme talip! Süper Lig ekibi F.Bahçeli 2 isme talip! 15:37
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi 15:30
G.Saray aradığı stoperi Rusya'da buldu! G.Saray aradığı stoperi Rusya'da buldu! 15:29
F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 15:23
Aston Villa-Young Boys maçı detayları Aston Villa-Young Boys maçı detayları 15:07
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak 15:03
Daha Eski
Porto-Nice maçı detayları Porto-Nice maçı detayları 14:49
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... 13:55
Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! 13:42
F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! 13:34
Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! 13:29
PAOK-Brann maçı detayları PAOK-Brann maçı detayları 13:01