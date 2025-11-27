Adrien Rabiot: Milan’a doğru zamanda geldim!

Milan forması giyen Fransız yıldız Adrien Rabiot, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda kırmızı-siyahlı ekibe transfer sürecini ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Rabiot, Milan'ın kendisini uzun süredir istediğini belirterek, "Milan, geçen sezon da benimle ilgilenmişti. O zaman serbest oyuncuydum ve görüşmeler yaptık. Eğer o dönemde gelseydim, ligi sekizinci sıradan daha yukarıda bitirir miydik bilmiyorum ama şu ana kadar yaptıklarımızı düşününce, buraya doğru zamanda geldiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Yaz transfer döneminde yaşanan süreci anlatan Rabiot, Marsilya'dan ayrılığının kolay olmadığını dile getirdi:

"Milan temmuz ayında da benimle ilgilendi ama o zaman Marsilya'dan ayrılmak zordu. O olaydan sonra (Marsilya'dan Jonathan Rowe ile yaşadığı kavga) bazı İtalyan kulüpleri de benimle temasa geçti ama ben ne istediğimi biliyordum."

"ALLEGRI GELECEĞİ BİLE BİLİYOR!"

Rabiot, transfer döneminde teknik direktör Massimiliano Allegri ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğu da paylaştı:

"Transfer dönemi başladığında Allegri bana, 'Bakalım ne olacak?' dedi ve gerçekten de bir şey oldu. Nasıl yapıyor bilmiyorum, geleceği bile tahmin ediyor! (gülerek)"

Bu sezon Marsilya'dan Milan'a transfer olan 30 yaşındaki Fransız futbolcu, kırmızı-siyahlı forma altında şimdiye kadar 6 maçta süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.