Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı

Hacıosmanoğlu’ndan basın toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere dair bugün saat 11.00’de Riva’da bir basın toplantısı düzenleyecek

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Hacıosmanoğlu’ndan basın toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin bugün Riva'da basın toplantısı düzenleyecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun özellikle futbolda devam eden bahis ve şike soruşturmalarıyla alakalı görüşlerini paylaşması bekleniyor.

