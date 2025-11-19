Paris FC-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Paris FC ile Benfica karşı karşıya gelecek. İstediği gibi başlangıç yapamayan iki takım da ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. 2 puanla 14. sırada bulunan Fransa temsilcisi iç saha avantajını kullanmak isterken, 1 puanla 15. sırada yer alan Portekiz ekibi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Paris FC-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:00
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, Paris FC ile Benfica arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya istedikleri gibi başlayamayan iki ekip de artık şeytanın bacağını kırıp ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Fransa temsilcisi Paris FC, 2 puanla 14. sırada yer alırken, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak taraftarına üç puan armağan etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Benfica ise yalnızca 1 puanla Paris FC'nin hemen arkasında, 15. sırada bulunuyor. Peki, Paris FC-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS FC-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Paris FC-Benfica maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PARIS FC-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'da oynanacak Paris FC-Benfica maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

