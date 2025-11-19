Paris FC-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, Paris FC ile Benfica arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya istedikleri gibi başlayamayan iki ekip de artık şeytanın bacağını kırıp ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Fransa temsilcisi Paris FC, 2 puanla 14. sırada yer alırken, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak taraftarına üç puan armağan etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Benfica ise yalnızca 1 puanla Paris FC'nin hemen arkasında, 15. sırada bulunuyor. Peki, Paris FC-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS FC-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Paris FC-Benfica maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PARIS FC-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'da oynanacak Paris FC-Benfica maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.