Haberler Futbol Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. haftasında Çekya ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Play-off turunu garantileyen ev sahibi ekip, gruptaki son maçını kazanarak tamamlamayı hedefliyor. Oynadığı 7 maçta puan alamayan Cebelitarık ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Peki, Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 11:50
Çekya-Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nun 8. haftasında heyecan sahaya yansıyor; Çekya ile Cebelitarık kozlarını paylaşacak. Play-off turunu garantileyen Çekya, grubun son karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılarak güçlü performansını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan henüz puanla tanışamayan Cebelitarık, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın yollarını arayacak. Peki, Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇEKYA-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Çekya-Cebelitarık maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Andruv Stadyumu'nda oynanacak Çekya-Cebelitarık maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEKYA-CEBELİTARIK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çekya: Kovar; Coufal, Vitik, Zeleny, Jemelka; Cerv, Soucek; Cerny, Sulc, Kusej; Schick

Cebelitarık: Hankins; Jessop, Lopes, Ronan, Jolley; Mauro, Bent, Torilla; Scanlon, Borge, Pozo

