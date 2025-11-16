Portekiz-Ermenistan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz-Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun 6. haftasında gözler, Portekiz ile Ermenistan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Grubun favorisi konumunda yer alan Portekiz, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Cristiano Ronaldo'dan yoksun çıkacağı bu karşılaşmada hata yapmadan 3 puana uzanmak istiyor. Teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde başarılı bir grafik çizen Portekiz, alacağı galibiyetle Dünya Kupası biletini doğrudan cebine koymayı hedefliyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla "Portekiz–Ermenistan maçı nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Portekiz-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ-ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Portekiz-Ermenistan maçı 16 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

PORTEKİZ-ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio do Dragao'da oynanacak Portekiz-Ermenistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ-ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: D Costa; N Semedo, Inacio, Dias, Dalot; J Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo, G Ramos, Leao

Ermenistan: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos, Shaghoyan