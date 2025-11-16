CANLI SKOR ANA SAYFA
Azerbaycan-Fransa maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Azerbaycan-Fransa maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. haftasında Azerbaycan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Horozlar, namağlup bir şekilde grubu tamamlamak isterken, henüz galibiyet alamayan Azerbaycan ise organizasyonu 3 puan ile tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan futbolseverler merakla, "Azerbaycan-Fransa maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Azerbaycan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 08:33
Azerbaycan-Fransa maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Azerbaycan-Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda son haftanın heyecanı, Azerbaycan-Fransa mücadelesiyle doruğa çıkıyor. Grubun dominant ekibi Fransa, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi ve şimdi namağlup unvanını koruyarak grubu tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan Azerbaycan cephesi, turnuvaya istediği başlangıcı yapamamış olsa da son maçta sahadan galibiyetle ayrılmanın hayalini kuruyor. Taraftarının önünde alacağı 3 puanla organizasyonu daha moralli kapatmak isteyen ev sahibi, zorlu rakibine karşı sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Peki, Azerbaycan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZERBAYCAN-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. haftasında oynanacak Azerbaycan-Fransa maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

AZERBAYCAN-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak Azerbaycan-Fransa maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZERBAYCAN-FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Azerbaycan: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Akhundzade

Fransa: Chevalier; Gusto, Konate, Saliba, L Hernandez; Zaire-Emery, Kante; Nkunku, Cherki, Barcola; Ekitike

