CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol San Mames'te çok özel gece! Filistin Milli Takımı sahaya çıktı

San Mames'te çok özel gece! Filistin Milli Takımı sahaya çıktı

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 15 Kasım akşamı düzenlenen özel maçta Filistin Milli Futbol Takımı ile Bask Bölgesi Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Stat hınca hınç dolarken taraftarlar Filistin bayrakları açtı, Gazze'ye destek tezahüratları yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 00:45 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 00:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
San Mames'te çok özel gece! Filistin Milli Takımı sahaya çıktı

Kısa süre önce, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Filistin Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım'da Bask 18 Kasım'da ise Katalonya bölgesi ile İspanya'da dayanışma maçlarına çıkacağı duyurulmuştu.

Maçlardan ilki dün akşam oynandı.

Filistin Milli Futbol Takımı, Bask bölgesi ile yapacakları dostluk maçı öncesinde Bilbao'da törenle karşılanırken, İsrail tarafından Gazze'de soykırıma uğrayanlara adanan karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü San Mames Stadı'nda TSİ 22.30'da oynandı.

Karşılaşma için 50 binden fazla biletin satıldığı öğrenildi.

Athletic Bilbao'nun stadı San Mames'te oynanan maçtan Bask Bölgesi Futbol Takımı 3-0 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

İspanyol taraftarlar bu özel maç için tribünleri hıca hınç doldururken statta Filistin bayrakları açıldı, pankartlarla soykırıma uğrayanlara destek mesajları paylaşıldı.

Maç öncesi futbolcular da "Soykırımı durdurun" yazılı pankartla poz verdi.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanan Athletic Bilbao - Mallorca maçı öncesinde de San Mames Stadı'nda düzenlenen Filistin'e destek seremonisi dünya çapında büyük ses getirmiş, Filistinli mülteciler sahaya çıkarılarak onurlandırılmıştı.

Filistin, İspanya'daki ikinci dostluk maçında ise Katalonya ile 18 Kasım Salı günü TSİ 20.30'da Barselona'daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Montella'dan Merih ve Kaan sözleri
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt!
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 00:44
ATP Finalleri'nde Alcaraz-Sinner finali ATP Finalleri'nde Alcaraz-Sinner finali 00:43
Milli tenisçilerimiz Belçika'ya yenildi Milli tenisçilerimiz Belçika'ya yenildi 00:14
Dimitrov'dan milli yıldızlara övgü! Dimitrov'dan milli yıldızlara övgü! 22:58
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 22:46
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 22:44
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu'dan Kenan Yıldız övgüsü! Ferdi Kadıoğlu'dan Kenan Yıldız övgüsü! 22:34
Uğurcan Çakır: Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk Uğurcan Çakır: Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk 22:31
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 22:28
Hakan Çalhanoğlu: Tüylerim diken diken oldu! Hakan Çalhanoğlu: Tüylerim diken diken oldu! 22:26
Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi! Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi! 22:26
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 22:10