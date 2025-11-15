San Mames'te çok özel gece! Filistin Milli Takımı sahaya çıktı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kısa süre önce, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Filistin Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım'da Bask 18 Kasım'da ise Katalonya bölgesi ile İspanya'da dayanışma maçlarına çıkacağı duyurulmuştu.

Maçlardan ilki dün akşam oynandı.

Filistin Milli Futbol Takımı, Bask bölgesi ile yapacakları dostluk maçı öncesinde Bilbao'da törenle karşılanırken, İsrail tarafından Gazze'de soykırıma uğrayanlara adanan karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü San Mames Stadı'nda TSİ 22.30'da oynandı.

Karşılaşma için 50 binden fazla biletin satıldığı öğrenildi.

Athletic Bilbao'nun stadı San Mames'te oynanan maçtan Bask Bölgesi Futbol Takımı 3-0 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

İspanyol taraftarlar bu özel maç için tribünleri hıca hınç doldururken statta Filistin bayrakları açıldı, pankartlarla soykırıma uğrayanlara destek mesajları paylaşıldı.

Maç öncesi futbolcular da "Soykırımı durdurun" yazılı pankartla poz verdi.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanan Athletic Bilbao - Mallorca maçı öncesinde de San Mames Stadı'nda düzenlenen Filistin'e destek seremonisi dünya çapında büyük ses getirmiş, Filistinli mülteciler sahaya çıkarılarak onurlandırılmıştı.

Filistin, İspanya'daki ikinci dostluk maçında ise Katalonya ile 18 Kasım Salı günü TSİ 20.30'da Barselona'daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.