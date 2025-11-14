CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ses getirecek bir transfere daha imza atmayı planlıyor. Başkent ekibinin bir başka milli oyuncumuz Kenan Yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transfere dair ayrıntılar ise futbolseverlerin bir hayli dikkatini çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 15:25
Kenan Yıldızın transferinde flaş gelişme! Arda Güler ile buluşabilirler

Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk oyuncuyu daha gözüne kestirdi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre eflatun-beyazlılar, Juventus ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren Kenan Yıldız ile ciddi şekilde ilgileniyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Juventus'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanan milli oyuncu, 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni bir kontrat için Torino ekibinin yetkilileri ile görüşme halinde. 6 milyon euro'luk yıllık ücret talep eden Kenan Yıldız, Bremer ve Jonathan David gibi isimlerle benzer maaşı istiyor. Juventus'un teklifinin ise 5 milyon euro'nun altında bir rakam olduğu belirtildi.

100 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın önceliği Juventus'ta uzun soluklu bir kariyer olsa da Real Madrid'in ilgisi, oyuncuyu cezbedebilir. İtalyan kulübü ise 100 milyon euro üzerinde bir teklif alması halinde 10 numarasını satmaya sıcak bakıyor.

ALONSO KENAN'I İSTİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun ise transferi kesinlikle bitirmek istediği ifade edildi. İspanyol teknik adam, gerekirse Rodrygo da dahil bazı yıldızların gönderilmesine sıcak bakıyor. Vinicius Jr. için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflere de İspanyol devi kapalı değil.

İŞTE O HABER

A Milli Takım'da sakatlık şoku!
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe...
