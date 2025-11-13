Moldova-İtalya maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Moldova-İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nun 7. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Moldova, sahasında İtalya'yı ağırlayacak. Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya, zirve yarışında kritik öneme sahip bu maçtan galip ayrılarak puanını 18'e taşımayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek İtalya, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor ve Moldova karşısında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ev sahibi Moldova ise kendi sahasında sürpriz bir sonuç alarak rakibine zorlu anlar yaşatmayı amaçlıyor. Peki, Moldova-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MOLDOVA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nun 7. haftasında oynanacak Moldova-İtalya maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

MOLDOVA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zimbru Stadyumu'nda oynanacak Moldova-İtalya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOLDOVA-İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Moldova: Avram; Forov, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Postolachi; Nicolaescu

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Locatelli, Tonali; Orsolini, Retegui, Zaccagni