Bahis soruşturmasında şok rapor! Hakemden 50 milyon liralık işlem hacmi

Futbolda bahis soruşturmasının ilk operasyonunda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 7 hakem ve 1 gazeteci olmak üzere 8 kişi tutuklandı. Hakemlerin MASAK raporuna göre mali profilleri ile uyuşmayan milyonluk işlemlerinin bulunduğu ve bahis sitelerindeki işlem sayıları dikkat çekti. MASAK'ın tespitlerine göre hakem Erkan Arslan'ın 2021-25 yılları arası 35 milyon 179 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitelerinde ise 5 yıllık süreç içerisinde 6 bin 380 işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, hakem Nevzat Okat'ın ise aynı yıllar arası 50 milyon 645 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitesindeki 104 işlemde 1 milyon 643 bin TL işlem hacmi bulunduğu raporda yer aldı. İlgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu ifade edildi.

ŞİFRESİ TELEFONUNUN NOTLAR BÖLÜMÜNDE

Hakimliğin karar yazısında Okat'ın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.