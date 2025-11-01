Hakem maça ara verdi! Tribün liderini böyle andılar

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Heerenveen'i konuk etti. Mücadelenin 27. dakikasında tribünlerde duygusal anlar yaşandı.

Ajax taraftarı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tribün lideri Paddy'yi unutmadı. Binlerce taraftar aynı anda meşalelerini yakarak ve alkışlarla tribün liderini andı. Görsel bir şölen oluşturan bu anlarda stadyumu yoğun bir sis dumanı kapladı.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine maçın hakemi karşılaşmaya kısa bir süre ara vermek zorunda kaldı. Duygusal atmosferin ardından dumanın dağılmasıyla mücadele yeniden başladı.

İŞTE O ANLAR