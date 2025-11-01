CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hakem maça ara verdi! Tribün liderini böyle andılar

Hakem maça ara verdi! Tribün liderini böyle andılar

Hollanda Eredivisie’nin 11. haftasında oynanan AjaxHeerenveen mücadelesinde tribünler duygusal bir ana sahne oldu. Ajax taraftarı, kısa süre önce vefat eden tribün lideri Paddy’yi meşaleler ve alkışlarla andı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakem maça ara verdi! Tribün liderini böyle andılar

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Heerenveen'i konuk etti. Mücadelenin 27. dakikasında tribünlerde duygusal anlar yaşandı.

Ajax taraftarı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tribün lideri Paddy'yi unutmadı. Binlerce taraftar aynı anda meşalelerini yakarak ve alkışlarla tribün liderini andı. Görsel bir şölen oluşturan bu anlarda stadyumu yoğun bir sis dumanı kapladı.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine maçın hakemi karşılaşmaya kısa bir süre ara vermek zorunda kaldı. Duygusal atmosferin ardından dumanın dağılmasıyla mücadele yeniden başladı.

İŞTE O ANLAR

G.Saray-Trabzonspor | CANLI
Buruk: Sıralama ne olursa olsun...
DİĞER
İspanyollar, Sörloth'un transfer kararını duyurdu! Süper Lig devi peşindeydi...
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Tekke: Kolay maçımız yok!
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stoilov: Olaitan amatör oyuncu gibiydi Stoilov: Olaitan amatör oyuncu gibiydi 20:20
Demirel: Önümüzdeki hafta daha farklı... Demirel: Önümüzdeki hafta daha farklı... 20:18
Lider Arsenal hata yapmadı! Lider Arsenal hata yapmadı! 20:17
ManU deplasmanda 1 puana razı! ManU deplasmanda 1 puana razı! 20:14
Buruk: Sıralama ne olursa olsun... Buruk: Sıralama ne olursa olsun... 19:35
Hakem maça ara verdi! Hakem maça ara verdi! 19:28
Daha Eski
87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 17:06
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! 17:30
Nefes kesen maçta kazanan T. Telekom! Nefes kesen maçta kazanan T. Telekom! 17:43
Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi 17:50
Ümraniye evinde Sivas'ı yendi! Ümraniye evinde Sivas'ı yendi! 18:07
Mertens'in oğlundan maç yolunda üçlü! Mertens'in oğlundan maç yolunda üçlü! 18:57