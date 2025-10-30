CANLI SKOR ANA SAYFA
Zonguldak Spor-Bodrum FK CANLI | TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zonguldak Spor-Bodrum FK CANLI | TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TCH Group Zonguldak Spor FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan Bodrum temsilcisi, kupa da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Zonguldak ekibi ise evinde turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 10:18
Zonguldak Spor-Bodrum FK CANLI | TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zonguldak Spor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda gözler bu kez Zonguldak'a çevriliyor. TCH Group Zonguldak Spor FK, taraftarının desteğini arkasına alarak Trendyol 1. Lig'in zirvesindeki ekiplerden biri olan Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Kupada ilerlemeyi hedefleyen kırmızı-lacivertliler, iç sahada oynayacakları bu kritik maçta rakibine geçit vermeden turu geçen taraf olmak istiyor. Diğer tarafta ise ligdeki yükselişini kupada da pekiştirmeyi amaçlayan Bodrum temsilcisi var. Deplasmanda oynanacak mücadelede hata yapmadan sonuç almak isteyen yeşil-beyazlılar, performansını sürdürerek adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 14.45'te başlayacak.

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı hakeminin Berkay Erdemir olduğunu açıkladı. Erdemir'in yardımcılıklarını Samet Özkul ve Mehmet Dura yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Talha Öztürk üstlenecek.

Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde!
