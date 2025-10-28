CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Kepez Spor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zamna, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kepez Spor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zamna, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kepez Spor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Yiğidolar, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanan kırmızı-beyazlılarda hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen Kepez Spor ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Kepez Spor-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zamna, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:35
Kepez Spor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zamna, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kepez Spor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kepez Spor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin favorisi olarak sahaya çıkacak Yiğidolar, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırması beklenen kırmızı-beyazlıların nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Kepez Spor ise güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanıp, turu geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Kepez Spor-Sivasspor maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zamna, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KEPEZ SPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı 28 Ekim Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak Kepez Spor-Sivasspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarkak yayınlanacak.

KEPEZ SPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

