Messi Inter Miami ile sözleşmesini yeniledi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MLS (Major League Soccer) ekibi Inter Miami, dünya futbolunun en büyük isimlerinden Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Paris Saint-Germain'den ayrılarak 2023'te katıldığı Inter Miami ile Arjantinli futbolcunun yeni bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Mevcut kontratı bu yılın sonunda sona erecek olan Lionel Messi, bu anlaşmayla birlikte en az 3 sezon daha MLS ekibinin formasını terletecek.

Messi, geride kalan sezonda gösterdiği performansla MLS'te 2023/24 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmiş ve aynı zamanda gol kralı unvanını da elde etmişti.

Inter Miami formasıyla çıktığı 82 maçta 71 gol atıp 37 asist kaydeden Messi, takımının kazandığı önemli başarılarda da başrol oynadı. Yıldız futbolcu, Inter Miami kariyerinde MLS Supporters' Shield ve Lig Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.