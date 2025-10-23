CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Messi Inter Miami ile sözleşmesini yeniledi!

Messi Inter Miami ile sözleşmesini yeniledi!

MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 3 sezon daha uzattığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 18:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Messi Inter Miami ile sözleşmesini yeniledi!

MLS (Major League Soccer) ekibi Inter Miami, dünya futbolunun en büyük isimlerinden Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Paris Saint-Germain'den ayrılarak 2023'te katıldığı Inter Miami ile Arjantinli futbolcunun yeni bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Mevcut kontratı bu yılın sonunda sona erecek olan Lionel Messi, bu anlaşmayla birlikte en az 3 sezon daha MLS ekibinin formasını terletecek.

Messi, geride kalan sezonda gösterdiği performansla MLS'te 2023/24 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmiş ve aynı zamanda gol kralı unvanını da elde etmişti.

Inter Miami formasıyla çıktığı 82 maçta 71 gol atıp 37 asist kaydeden Messi, takımının kazandığı önemli başarılarda da başrol oynadı. Yıldız futbolcu, Inter Miami kariyerinde MLS Supporters' Shield ve Lig Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.

REKLAM - İdefix
Domenico Tedesco: Her maç final niteliğinde
DİĞER
Yapay zekadan Galatasaray için olay tahmin! İşte Şampiyonlar Ligi'deki yeri...
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
G.Saray'ın yıldızı Everton'a gidebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco: Her maç final niteliğinde Domenico Tedesco: Her maç final niteliğinde 18:34
Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman oldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman oldu! 18:21
Fırtına'da Eyüpspor mesaisi sürüyor Fırtına'da Eyüpspor mesaisi sürüyor 17:49
Bulut: 3 günde 1 maç olduğunda... Bulut: 3 günde 1 maç olduğunda... 17:48
F.Bahçeli boksörlerden tarihi başarı F.Bahçeli boksörlerden tarihi başarı 17:46
G.Saray'dan '38. madde' açıklaması! G.Saray'dan '38. madde' açıklaması! 17:37
Daha Eski
NBA’de yasa dışı bahis depremi! NBA’de yasa dışı bahis depremi! 17:26
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:18
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! 17:11
Fırtına'dan sağlık durumu açıklaması! Fırtına'dan sağlık durumu açıklaması! 17:01
UCL'de haftanın oyuncusu F. Lopez! UCL'de haftanın oyuncusu F. Lopez! 16:55
Stuttgart'tan F.Bahçe paylaşımı Stuttgart'tan F.Bahçe paylaşımı 16:49