Al Kholood - Al Najma maçı canlı | Al Kholood - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Kholood ile Al Najma kozlarını paylaşacak. Ligin 5. haftasında oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip. Al Kholood, 4 maçta 6 puanla 11. sırada yer alıyor ve gol averajı -1 olsa da, istikrarlı bir performans sergiliyor. Öte yandan, yeni sezonda lige yükselen Al Najma, 4 maçta gol atamadan 0 puanla 17. basamakta küme düşme hattına yakın bir konumda. Peki Al Kholood - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 13:48
Al Kholood - Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Profesyonel Ligi'nde heyecan dorukta. Al Kholood ile Al Najma, 5. haftada kozlarını paylaşacak. Ev sahibi son deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 mağlup ederek moral buldu; bu galibiyet, ligin güçlü ekiplerinden birine karşı aldıkları önemli bir üç puan oldu. Al Najma ise son maçında Al Fayha'ya evinde 2-1 yenildi ve son 4 maçından da puan çıkaramadı. İşte Al Kholooh - Al Najma maçı detayları...

Al Kholood - Al Najma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Kholood - Al Najma maçı 17 Ekim Cuma günü saat 18.10'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

