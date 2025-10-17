Al Kholood - Al Najma maçı canlı | Al Kholood - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Kholood - Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Profesyonel Ligi'nde heyecan dorukta. Al Kholood ile Al Najma, 5. haftada kozlarını paylaşacak. Ev sahibi son deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 mağlup ederek moral buldu; bu galibiyet, ligin güçlü ekiplerinden birine karşı aldıkları önemli bir üç puan oldu. Al Najma ise son maçında Al Fayha'ya evinde 2-1 yenildi ve son 4 maçından da puan çıkaramadı. İşte Al Kholooh - Al Najma maçı detayları...

Al Kholood - Al Najma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Kholood - Al Najma maçı 17 Ekim Cuma günü saat 18.10'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.