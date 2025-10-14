CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER | Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve yayın bilgisi

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER | Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve yayın bilgisi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, grubun zirvesine yükselmek ve play-off hattını garantilemek için sahaya çıkacak. Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak Kocaeli Stadyumu’nda kritik bir sınav verecek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmaya dair son dakika gelişmeleri, muhtemel 11’ler, canlı yayın bilgisi ve maçın tüm detayları bu haberde sizlerle!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:58
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER | Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve yayın bilgisi

Türkiye Gürcistan muhtemel 11'ler! 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor. A Milli Takım'da hedef, 3 puan alarak grupta liderliği ele geçirmek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maç öncesi son gelişmeler, muhtemel kadrolar, canlı yayın bilgisi ve tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Kökçü; Aydın, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu

Gürcistan'ın muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

