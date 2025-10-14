TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER | Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve yayın bilgisi

Türkiye Gürcistan muhtemel 11'ler! 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor. A Milli Takım'da hedef, 3 puan alarak grupta liderliği ele geçirmek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maç öncesi son gelişmeler, muhtemel kadrolar, canlı yayın bilgisi ve tüm detaylar haberimizde...
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
⏰ #BizimÇocuklar 🇹🇷 I #TURGEO I #FIFAWorldCup I @TK_TR pic.twitter.com/jORKh7vBsl— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 14, 2025
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
⛅ Kocaeli'de maç saati hava durumu. #BizimÇocuklar I #TURGEO | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hobBvrb2jE— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 14, 2025
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Kökçü; Aydın, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu
Gürcistan'ın muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze