İzlanda Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Fransa maçı CANLI izle!

İzlanda Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Fransa maçı CANLI izle!

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu heyecanı devam ediyor. Grubun kritik maçında İzlanda ile Fransa, Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Didier Deschamps’ın öğrencileri, oynadıkları üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Fransa, İzlanda deplasmanından da üç puanla dönerek 4’te 4 yapmak istiyor. Peki, İzlanda-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda Fransa maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 14:36
İzlanda Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Fransa maçı CANLI izle!

İzlanda Fransa maçı, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Fransa, pazartesi günü deplasmanda İzlanda'ya konuk oluyor. Şu ana kadar oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan Deschamps'ın ekibi, gruptaki mükemmel performansını sürdürmek istiyor. Ev sahibi İzlanda ise üç maç sonunda topladığı puanlarla üçüncü sırada, ikinci sıradaki Ukrayna'nın yalnızca bir puan gerisinde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, "İzlanda Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İzlanda-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda Fransa maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

İzlanda - Fransa maçını takip etmek için tıklayın!

İZLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır. Maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacaktır.

DÜNYA ELEMELERİ D GRUBU İZLANDA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda - Fransa karşılaşması, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır. Maçı izlemek için Exxen üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. İzlanda-Fransa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

İzlanda'nın muhtemel ilk 11'i: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson; Magnusson, D. Gudjohnsen, Thorsteinsson

Fransa'nın muhtemel ilk 11'i: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T Hernandez; K Thuram, Rabiot; Coman, Olise, Ekitike; Mateta

İZLANDA FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Buruk konuşuyor | CANLI
Buruk'tan Singo açıklaması!
