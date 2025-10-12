CANLI SKOR ANA SAYFA
Hollanda-Finlandiya MAÇI CANLI İZLE | Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Finlandiya MAÇI CANLI İZLE | Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Hollanda ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. 5 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Portakallar, güçlü rakibine karşı 3 puan alarak Dünya Kupası yolunda kritik bir virajı geçmeyi amaçlıyor. 10 puan toplayıp, Polonya'nın bir sıra altında yer alan Finlandiya ise zorlu deplasmanda kazanmayın yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Hollanda-Finlandiya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 11:30
Hollanda-Finlandiya MAÇI CANLI İZLE | Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta mücadelesinde Hollanda ile Finlandiya, heyecan dolu bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Grubun favorisi konumundaki Portakallar, 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı bir performans sergiledi. Ev sahibi olarak sahaya çıkacak Hollanda, güçlü rakibi Finlandiya karşısında 3 puan alıp Dünya Kupası yolunda kritik bir virajı geçmeyi hedefliyor. Diğer tarafta 10 puanla Polonya'nın hemen altında bulunan Finlandiya ise deplasmanda da galibiyet arayışını sürdürüyor. Peki, Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları…

Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta

HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında oynanacak Hollanda-Finlandiya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Hollanda-Finlandiya maçı hangi kanalda

HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Hollanda-Finlandiya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda-Finlandiya maçı canlı izle

HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

Finlandiya: Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman

