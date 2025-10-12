CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Hırvatistan-Cebelitarık MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hırvatistan-Cebelitarık MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta maçında Hırvatistan ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak averajla zirvede yer alan ev sahibi ekip, 5'te 0 yapan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Dünya Kupası yolunda 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Hırvatistan, Çekya ile sürdürdüğü birincilik yarışını kazanan taraf olmak istiyor. Futbolseverler, "Hırvatistan-Cebelitarık maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hırvatistan-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:53
Hırvatistan-Cebelitarık MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hırvatistan-Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak. Şu ana kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak averajla grubun zirvesinde yer alan Hırvatistan, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Grubun son sırasında yer alan ve henüz puanla tanışamayan Cebelitarık ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise büyük bir merakla "Hırvatistan-Cebelitarık maçı canlı izle" aramasını yapıyor. Peki, Hırvatistan-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. haftasında oynanacak Hırvatistan-Cebelitarık maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Andelko Herjavec Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan-Cebelitarık maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-CEBELİTARIK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Perisic, Kramaric, Pasalic; Budimir

Cebelitarık: Petkovic; M. Vukcevic, Savic, Vujacic, A. Vukcevic; Jankovic, Bulatovic, Brnovic; Vukotic, Krstovic, Jovetic

