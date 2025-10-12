CANLI SKOR ANA SAYFA
Faroe Adaları-Çekya maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta maçında Faroe Adaları ile Çekya karşı karşıya gelecek. 9 puanla Çekya'nın 4 puan gerisinde yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmadan 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 13 puan toplayıp, averaj ile Hırvatistan'ın bir sıra altında yer alan Çekya ise zorlu deplasmanda kazanarak kritik virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Faore Adaları-Çekya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Faroe Adaları-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:30
Faroe Adaları-Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. haftasında Faroe Adaları ile Çekya, üç puan mücadelesi için kozlarını paylaşacak. Grupta 9 puanla Çekya'nın dört puan gerisinde yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmadan kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan 13 puan toplayarak averajla Hırvatistan'ın hemen arkasında bulunan Çekya, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise nefes kesecek karşılaşma öncesi "Faroe Adaları-Çekya maçı canlı izle" arayışlarını sürdürüyor. Peki, Faroe Adaları-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadelenin tüm ayrıntıları...

FAROE ADALARI-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. haftasında oynanacak Faroe Adaları-Çekya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları-Çekya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FAROE ADALARI-ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Faroe Adaları: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Andreasen, Hendriksson, Agnarsson; Frederiksberg, Sorensen, Olsen

Çekya: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Vydra; Chory

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
