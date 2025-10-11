Portekiz İrlanda maçı canlı skor bilgisi | Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri F Grubu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Portekiz, Dünya Kupası elemelerine hızlı bir başlangıç yaptıç Ermenistan ve Macaristan'ı üst üste yenerek başlayan ve bu süreçte sekiz gol atan ev sahibi, İrlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte Portekiz - İrlanda maçı detayları...

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - İrlanda maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Kosta; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Bernardo, Vitinha, Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Neto

İrlanda: Kelleher; O'Brien, O'Shea, Collins; Ogbene; Cullen, Knight, Manning; Taylor, Azaz; Ferguson