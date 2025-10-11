CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Portekiz İrlanda maçı canlı skor bilgisi | Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri F Grubu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, Estadio do Lumiar'da İrlanda'yı ağırlayacak. Elemelerdeki mükemmel başlangıcını korumak isteyen ev sahibi, Ermenistan'ı deplasmanda 5-0 ve Macaristan'ı ise Joao Cancelo'nun 86. dakikada attığı golle deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. İrlanda Cumhuriyeti ise F Grubu'ndaki ilk iki maçından sadece bir puan toplayabildi. İşte Portekiz - İrlanda maçına ilişkin detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 11:01
Portekiz - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Portekiz, Dünya Kupası elemelerine hızlı bir başlangıç yaptıç Ermenistan ve Macaristan'ı üst üste yenerek başlayan ve bu süreçte sekiz gol atan ev sahibi, İrlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte Portekiz - İrlanda maçı detayları...

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - İrlanda maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Portekiz - İrlanda maçı canlı skor bilgisi!

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Kosta; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Bernardo, Vitinha, Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Neto

İrlanda: Kelleher; O'Brien, O'Shea, Collins; Ogbene; Cullen, Knight, Manning; Taylor, Azaz; Ferguson

