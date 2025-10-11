CANLI SKOR ANA SAYFA
Norveç - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu)

Norveç - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup I'da bulunan Norveç, Ullevaal'da İsrail'i konuk ediyor. Grup I'de şimdiye kadar kusursuz bir derece elde eden Norveçliler, lider İtalya'yı evinde 3-0 yenerek liderliği ele geçirdi. Sıralamada üçüncü sırada yer alan İsrail ise play-offl'a kalma mücadelesi veriyor. İşte Norveç - İsrail maçı detayları ve yayı bilgisi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 11:49
Norveç - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu)

Norveç - İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda lider Norveç, 11 Ekim Cumartesi günü evinde İsrail'i ağırlayacak. Üst üste aldığı farklı galibiyetlerle adından sıkça söz ettiren ev sahibi, Estonya'ya karşı alınan tek gollü galibiyetin ardından son maçında Moldova karşısında 11 sayı farkla galip geldi. İte Norveç - İsrail maçı detayları...

NORVEÇ - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Norveç - İsrail maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Norve - İsrail maçı detayları!

NORVEÇ - İSRAİL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Norveç: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjorkan; Berg, Berge, Aasgard; Sorloth, Haaland, Schjelderup

İsrail: Baba. Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Dr. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Baribo'da

Jhon Duran söz verdi!
