Norveç - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu)

Norveç - İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda lider Norveç, 11 Ekim Cumartesi günü evinde İsrail'i ağırlayacak. Üst üste aldığı farklı galibiyetlerle adından sıkça söz ettiren ev sahibi, Estonya'ya karşı alınan tek gollü galibiyetin ardından son maçında Moldova karşısında 11 sayı farkla galip geldi. İte Norveç - İsrail maçı detayları...
NORVEÇ - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Norveç - İsrail maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
NORVEÇ - İSRAİL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Norveç: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjorkan; Berg, Berge, Aasgard; Sorloth, Haaland, Schjelderup
İsrail: Baba. Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Dr. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Baribo'da