Boca Juniors'un büyük acısı! Miguel Ángel Russo yaşamını yitirdi

Boca Juniors’un büyük acısı! Miguel Ángel Russo yaşamını yitirdi

Arjantin futbolunun efsane teknik direktörlerinden Miguel Ángel Russo, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. Boca Juniors, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran hocası için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 09:00
Boca Juniors’un büyük acısı! Miguel Ángel Russo yaşamını yitirdi

Arjantin futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biri olan Miguel Ángel Russo, yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki Boca Juniors teknik direktörü, 2017 yılından bu yana prostat ve mesane kanseriyle mücadele ediyordu.

SAĞLIK DURUMU SON HAFTALARDA KÖTÜLEŞMİŞTİ

Tecrübeli çalıştırıcı, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son iki maçta takımının başında yer alamamış; Boca Juniors'ı yardımcı antrenör Claudio Ubeda yönetmişti. Eylül ayının sonunda sağlık durumunun ağırlaşması üzerine izne ayrılan Russo, evinde özel bakım altında tedavi görüyordu.

BOCA JUNIORS'TAN DUYGUSAL VEDA

Kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Club Atlético Boca Juniors, Miguel Ángel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyurur.

Miguel kurumumuzda silinmez bir iz bırakacak ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın örneği olacaktır.

Bu acılı gününde ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

Hoşça kal sevgili Miguel!"

SON MAÇINA 21 EYLÜL'DE ÇIKTI

Russo, Boca Juniors'un başında 21 Eylül'de oynanan Central Córdoba karşılaşmasında son kez görev yaptı. Maç 2-2 sona ererken, tecrübeli teknik adam karşılaşmayı yedek kulübesinden tamamlamıştı.

EFSANE BİR KARİYER

Haziran 2024'ten bu yana Boca Juniors'u çalıştıran Miguel Ángel Russo, Latin Amerika futbolunun en saygı duyulan isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Arjantinli teknik adam, 1 Copa Libertadores, 2 Arjantin Ligi, 1 Kolombiya Ligi ve 1 Kolombiya Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

