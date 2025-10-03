CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Erkek Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri E Grubu’nda liderlik mücadelesini sürdürüyor. Henüz puanı bulunmayan Bulgaristan’a konuk olacak millilerimiz, İspanya mağlubiyetinin ardından hatasız bir galibiyet hedefliyor. Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları merak ediliyor. Peki, bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 12:22
Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi!

Sofya'da Bulgaristan ile karşılaşacak olan millilerimiz, İspanya yenilgisinin ardından galibiyet arayacak. Birçok kişi, Türkiye-Bulgaristan maçının detaylarını araşıtırıyor. Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. Peki, Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-Türkiye maçının TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

