Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool'da Alisson Becker şoku! Sakatlığı...

Liverpool'da Alisson Becker şoku! Sakatlığı...

Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 19:04
Liverpool'da Alisson Becker şoku! Sakatlığı...

Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü
