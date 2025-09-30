Tekrar teknik direktörlük yapmayı düşünmüyor mu? Jürgen Klopp bizzat açıkladı

Liverpool'un efsaneleşen eski teknik direktörü ve RB Leipzig'in Global Sporlar Direktörü Jürgen Klopp, The Athletic'e verdiği röportajda futbol dışındaki hayatına, Leipzig tercihiyle ilgili eleştirilere ve FIFA'ya yönelik sert çıkışlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"MAÇ SAATLERİNİ BİLE BİLMİYORDUM"

Klopp, Liverpool sonrası sürecinde futboldan tamamen uzaklaştığını dile getirdi: "Liverpool'un performansından çok memnunum, bazı maçlarını izledim. Ama 'Oh, bugün Cumartesi!' gibi bir düşüncem olmadı. Maçların ne zaman başladığını bile bilmiyordum. Spor yaptım, torunlarımla vakit geçirdim, hayatın tadını çıkardım. Tekrar çalışacağımı biliyordum ama artık teknik direktör olmak istemediğimi de biliyordum."

Tekrar sahaya dönme ihtimali için ise kesin konuştu: "Bir daha asla mı? Öyle düşünüyorum ama bilemezsiniz. 65 yaşında tekrar başlarsam, insanlar 'Bir daha yapmayacağım demiştin!' diyecek. Üzgünüm, bunu söylerken yüzde 100 emindim. Şu anda hiçbir şeyi özlemiyorum."

MAINZ TARAFTARLARININ TEPKİSİ

RB Leipzig'e geçişi sonrası Mainz taraftarlarının açtığı pankarta da değinen Klopp, eleştirileri anlayışla karşıladığını söyledi: "Bunun olacağını biliyordum. Almanya'da insanların Red Bull'un futbola katılımı hakkındaki düşüncelerini biliyorum. Diğer alanlarda seviyorlar ama futbolda hayır. Bu sadece Almanya'ya özgü bir tepkiydi. Mainz'taki genç taraftarların çoğu benim orada olduğum dönemi hatırlamıyor bile. Benim için sorun değil, herkes istediğini düşünebilir. Önemli olan, doğru nedenlerle doğru kararlar almam."

"25 YILDA SADECE İKİ DÜĞÜNE GİTTİM"

Yoğun futbol temposunda kişisel hayatından fedakârlık ettiğini anlatan Klopp, antrenörlükten sonra kazandığı özgürlüğü şöyle anlattı: "Eşim Ulla'ya, 25 yıl boyunca tam gaz çalışacağımı söylemiştim. Gerçekten de öyle oldu. 25 yılda sadece iki kez düğüne gittim: biri benimki, diğeri iki ay önceydi. Dört kez sinemaya gittim, hepsi son sekiz haftada. Artık bunları yapabilmek çok güzel. Futbol sayesinde çok ülkeye gittim ama hiçbirini görmedim; sadece otel, stadyum ve antrenman sahası. Şimdi tatile gitme, gezme özgürlüğüm var."

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ MEDYANIN BASKISIYLA OLMAMALI"

Futbolun hızlı tüketilen doğasına da değinen Klopp, istikrarın önemini vurguladı: "Teknik direktör değiştirmek hoş bir şey değil ama bazen yapılması gerekiyor. Benim istediğim, doğru nedenlerle işe almak ve doğru nedenlerle yolları ayırmak. Medya baskısı yüzünden olmamalı. Günümüzde insanlar sadece siyah ya da beyaz düşünüyor. Oysa hayat gri alanlardan oluşuyor. Futbol menajerleri işlerine her şeylerini veriyorlar, ama çoğu zaman bu göz ardı ediliyor."

FIFA'YA SERT SÖZLER: OYUNCULAR UNUTULUYOR!

Klopp, FIFA'nın sıklaştırdığı turnuva takvimi hakkında da sert eleştirilerde bulundu: "Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrası yaşadığı sakatlık krizini okudum. Belki sakatlıklar olacaktı ama futbolculardan ne kadarını bekleyebileceğinizi bilirsiniz. FIFA oyuncuları unutuyor. Sürekli yeni turnuvalar ekliyorlar, artık futbolcuların yaz tatili bile yok. Hayatın hiçbir alanında en iyi sanatçıyı her gece sahneye çıkarmazsınız. Ama futbolculara bunu yapıyorlar.

2030'da 64 takımlı Dünya Kupası mı? İnanılmaz! Ne söylesem boş gibi geliyor. Ama konuşmazsak asla durmayacaklar. Oyuncular yılda en az sekiz hafta tatil yapabilmeli. Bu onların hakkı."