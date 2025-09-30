Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Liverpool maçını kim yönetecek? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 heyecanında Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. FIFA ve UEFA organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle maçı yönetmesi beklenen tecrübeli hakemin kim olduğu merak ediliyor. Futbolseverler, Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? sorusunun cevabını aratıyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmanın hakemi, deneyimli Fransız hakem Clément Turpin olarak açıklandı.

CLEMENT TURPIN KİMDİR?

1982 doğumlu Turpin, uluslararası maçlarda yıllardır düdük çalıyor ve büyük turnuvalarda görev almıştır. Turpin ilk kez FIFA hakemliğine 2010'da başlamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapmıştır. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hakemlik yapmıştır.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz temsilcisi olan Manchester United'a karşı oynamıştı. RAMS Park'ta yaklaşık 1 yıl, 10 ay ve 1 gün sonra "Devler Ligi" heyecanını yeniden yaşayacak olan Galatasaray, Liverpool karşısına tam kadro çıkacak.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, son olarak Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig maçının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yıldız santrforun, yarınki mücadelede ilk 11'de forma giymesi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde terletmesi bekleniyor.

LIVERPOOL'UN KADROSU

İngiliz temsilcisi Liverpool, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis harcaması yaparak kadrosunu güçlendirdi. Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetimindeki ekip, İngiltere Premier Lig'deki başarısını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de göstermek ve 6 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için mücadele edecek.

Allison Becker, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ve Mohamed Salah gibi yıldız oyunculardan oluşan kadro, transfer döneminde ödenen yüksek bonservis ücretleriyle daha da güçlendi. Liverpool, hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir sezon geçirmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.