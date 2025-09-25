Al Khaleej-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Al Khaleej-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Al Khaleej, sahasında güçlü rakibi Al Taawon'u konuk edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım da sezona istikrarlı bir başlangıç yapmanın peşinde. İlk haftaları kayıpsız atlatmak isteyen taraflar, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmeyi planlıyor. Taraftarlar ise büyük bir merakla, "Al Khaleej-Al Taawon maçı canlı izle" ve "Al Khaleej-Al Taawon maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Al Khaleej-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL KHALEEJ-AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 4. haftasında oynanacak Al Khaleej-Al Taawon maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 18.10'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.