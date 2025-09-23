CANLI SKOR ANA SAYFA
Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası CANLI

Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası CANLI

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Lincoln City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in önemli takımının kozlarını paylaşacağı turda, hata yapmak istemeyen Maviler, kupada ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Enzo Maresca yönetiminde takımın performansı ve hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Lincoln City-Chelsea maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

23 Eylül 2025 Salı 14:48
Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası CANLI

Lincoln City-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere futbolunun heyecan verici organizasyonlarından Lig Kupası, 3. tur maçlarıyla sahne alıyor. Bu turda Premier Lig'in güçlü temsilcisi Chelsea, Lincoln City deplasmanına konuk olacak. Turun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede iki takım da hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Enzo Maresca'nın sahne alacağı taktik mücadelesinde kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LINCOLN CITY-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 3. turunda oynanacak Lincoln City-Chelsea maçı 23 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. LNER Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

LINCOLN CITY-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lincoln City: Wickens, Darikwa, Jackson, Bradley, Reach, House, Bayliss, McGrandles, Street, Collins, Draper

Chelsea: Jorgensen, Gusto, Tosin, Chalobah, Hato, Santos, Fernandez, Garnacho, Estevao, Gittens, Guiu

