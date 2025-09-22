Al Ahly'de gündem Abdullah Avcı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son olarak Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Kooora'dan derlediği habere göre Al Ahli, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilen İspanyol teknik direktör Jose Riveiro'nun yerine görevlendirmek üzere yabancı bir teknik direktör arayışına başladı.

Bu doğrultuda Mısır ekibinin listesine Abdullah Avcı'nın dahil edildiği belirtildi. Avcı ile birlikte Ramon Diaz, Rui Vitoria ve Urs Fischer da adaylar arasında yer aldı.

