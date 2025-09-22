CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ahly'de gündem Abdullah Avcı!

Al Ahly'de gündem Abdullah Avcı!

Son olarak Trabzonspor'un başında görev alan Abdullah Avcı için sürpriz bir talip çıktı. Mısır ekiplerinden Al Ahly, teknik direktör adayları arasına 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ahly'de gündem Abdullah Avcı!

Son olarak Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Kooora'dan derlediği habere göre Al Ahli, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilen İspanyol teknik direktör Jose Riveiro'nun yerine görevlendirmek üzere yabancı bir teknik direktör arayışına başladı.

Bu doğrultuda Mısır ekibinin listesine Abdullah Avcı'nın dahil edildiği belirtildi. Avcı ile birlikte Ramon Diaz, Rui Vitoria ve Urs Fischer da adaylar arasında yer aldı.

İŞTE O HABER

Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! 10:45
Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! 10:20
Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! 09:55
Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! 09:51
Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! 09:44
Alex de Souza'dan Saran'a tebrik Alex de Souza'dan Saran'a tebrik 09:42
Daha Eski
Buruk'tan Sane için flaş karar! Buruk'tan Sane için flaş karar! 09:28
MHK Başkanı istifasını veriyor! MHK Başkanı istifasını veriyor! 09:21
Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! 08:51
Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi 08:20
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25