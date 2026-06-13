Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak
Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayının bitimiyle sona erecek olan o isimle sözleşme uzatılmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 11:40
Fenerbahçe'nin, haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Mor ile sözleşme uzatmama kararı aldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde sona eren 2025/26 sezonunda kadro dışı bırakılan Mor, 30 Haziran itibarıyla serbest oyuncu statüsünde olacak.
28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den bazı kulüplerin teklifte bulunduğu ancak oyuncunun henüz kararını vermediği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre Emre Mor'un güncel piyasa değeri 500 bin euro.
2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mor, sarı-lacivertli formayı 49 maçta giyerken 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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