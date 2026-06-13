CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayının bitimiyle sona erecek olan o isimle sözleşme uzatılmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 11:40
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmek üzere olan Emre Mor hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Fenerbahçe'nin, haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Mor ile sözleşme uzatmama kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Sarı-lacivertlilerde sona eren 2025/26 sezonunda kadro dışı bırakılan Mor, 30 Haziran itibarıyla serbest oyuncu statüsünde olacak.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den bazı kulüplerin teklifte bulunduğu ancak oyuncunun henüz kararını vermediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

Transfermarkt verilerine göre Emre Mor'un güncel piyasa değeri 500 bin euro.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Sözleşme uzatılmayacak

2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mor, sarı-lacivertli formayı 49 maçta giyerken 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.

F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer!
G.Saray'da F.Bahçe'nin eski yıldızı hedefte!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
16 yıllık düğümü topuk kanı çözdü: Çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltında! | "Biri sahiplensin diye bıraktım"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı!
Bizim Çocuklar sahne alıyor! İşte ilk 11'imiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maç bilgisi! Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maç bilgisi! 11:37
Aslan'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Aslan'dan Rusya'ya transfer çıkarması! 10:56
Kartal'dan G.Saray'a dev çalım Kartal'dan G.Saray'a dev çalım 10:01
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı! F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı! 10:06
Ndour için dev rakam isteniyor! Ndour için dev rakam isteniyor! 10:24
"İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" "İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" 10:25
Daha Eski
Milliler Avustralya maçına hazır! Milliler Avustralya maçına hazır! 02:49
Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... 06:18
Milliler Fransa'ya set vermedi! Milliler Fransa'ya set vermedi! 06:21
Kuzen, Dayı ve Cacık Kuzen, Dayı ve Cacık 07:30
Milliler Fransa'ya set vermedi! Milliler Fransa'ya set vermedi! 07:31
Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... 07:31