CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa 1. Lig Olympique Lyon-Angers maçı hangi kanalda?

Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa 1. Lig Olympique Lyon-Angers maçı hangi kanalda?

Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1’de heyecan devam ederken futbolseverler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak Lyon-Angers karşılaşması, hem Lyon’un ligdeki konumu hem de Angers’in çıkışı açısından büyük önem taşıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa 1. Lig Olympique Lyon-Angers maçı hangi kanalda?

Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1'in son haftalarına yaklaşılırken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle Lyon-Angers mücadelesi lig sıralaması açısından kritik bir karşılaşma olacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, futbolseverlere keyifli bir futbol şöleni yaşatacak. Peki, Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa 1. Lig Olympique Lyon-Angers maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Lyon-Angers maçı canlı takip etmek için tıklayınız.

OLYMPIQUE LYON-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak. Özellikle prime time saatinde oynanacak mücadele, futbolseverlere keyifli bir akşam yaşatacak.

OLYMPIQUE LYON-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, Fransa Ligue 1'in yayın hakları Türkiye'de beIN Sports ekranlarında. Bu nedenle karşılaşmanın beIN Sports 3 ya da beIN Connect üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Olympique Lyon-Angers maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

OLYMPIQUE LYON-ANGERS MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

G.Saray 4 yıl sonra ilk defa...
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde...
DİĞER
Meğer Hülya Koçyiğit’in kardeşi de oyuncuymuş… Üstelik ondan önce sahnelere adım atmış!
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! 11:18
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... 11:12
G.Saray 4 yıl sonra ilk defa... G.Saray 4 yıl sonra ilk defa... 11:01
Muslera gündem oldu! 15. saniyede... Muslera gündem oldu! 15. saniyede... 10:54
Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Boluspor maçı CANLI İZLE! Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Boluspor maçı CANLI İZLE! 10:51
Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun... Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun... 10:15
Daha Eski
Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? 10:08
İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta? İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta? İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? 09:54
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan 09:54
G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler... G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler... 09:51
F.Bahçe'de kritik gün! F.Bahçe'de kritik gün! 09:49
Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? 09:42