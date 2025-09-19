Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1'in son haftalarına yaklaşılırken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle Lyon-Angers mücadelesi lig sıralaması açısından kritik bir karşılaşma olacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, futbolseverlere keyifli bir futbol şöleni yaşatacak. Peki, Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa 1. Lig Olympique Lyon-Angers maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

OLYMPIQUE LYON-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak. Özellikle prime time saatinde oynanacak mücadele, futbolseverlere keyifli bir akşam yaşatacak.

OLYMPIQUE LYON-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, Fransa Ligue 1'in yayın hakları Türkiye'de beIN Sports ekranlarında. Bu nedenle karşılaşmanın beIN Sports 3 ya da beIN Connect üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Olympique Lyon-Angers maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

