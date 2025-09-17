Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, 17 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı, heyecanın yüksek olduğu karşılaşmalardan biri olacak. Ev sahibi Amasyaspor, taraftarı önünde avantajı elinde bulundurmak istiyor. Her iki takımın teknik direktörleri, maç öncesi son antrenmanlarını tamamlarken oyuncuların sahada göstereceği performans şimdiden merakla bekleniyor. Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı, taktik savaşına da sahne olacak. Peki, Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçını canlı izlemek için tıklayınız.

AMASYASPOR FK-1461 TRABZONSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak.

AMASYASPOR FK-1461 TRABZONSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin canlı yayın bilgisi henüz netleşmedi. Ancak Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı sonuçları ve önemli gelişmeleri TFF'nin resmi kanallarından anlık olarak takip edilebilecek.

AMASYASPOR FK-1461 TRABZONSPOR FK MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN