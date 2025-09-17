CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupada dikkat çeken mücadelelerden biri olan Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı, futbolseverlerin gündeminde. Peki, Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 11:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, 17 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı, heyecanın yüksek olduğu karşılaşmalardan biri olacak. Ev sahibi Amasyaspor, taraftarı önünde avantajı elinde bulundurmak istiyor. Her iki takımın teknik direktörleri, maç öncesi son antrenmanlarını tamamlarken oyuncuların sahada göstereceği performans şimdiden merakla bekleniyor. Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı, taktik savaşına da sahne olacak. Peki, Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçını canlı izlemek için tıklayınız.

AMASYASPOR FK-1461 TRABZONSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak.

AMASYASPOR FK-1461 TRABZONSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin canlı yayın bilgisi henüz netleşmedi. Ancak Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK maçı sonuçları ve önemli gelişmeleri TFF'nin resmi kanallarından anlık olarak takip edilebilecek.

AMASYASPOR FK-1461 TRABZONSPOR FK MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da Osimhen şoku!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Jose Mourinho’nun yeni takımı belli oldu! Portekizli teknik adamdan ilginç anlaşma...
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? 11:20
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? 11:16
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? 11:12
Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman? Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman? 11:04
Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı nasıl izlenir? Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı nasıl izlenir? 11:01
G.Saray sezonu açıyor G.Saray sezonu açıyor 10:47
Daha Eski
Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman? Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman? 10:46
Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız Spor maçı ne zaman? Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız Spor maçı ne zaman? 10:41
Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman? Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman? 10:36
Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK maçı ne zaman? Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK maçı ne zaman? 10:32
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 10:28
Filenin Efeleri Kanada'yı yendi! Filenin Efeleri Kanada'yı yendi! 10:26