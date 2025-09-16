CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken, Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Alt lig ekiplerinin kıyasıya rekabetine sahne olan Türkiye Kupası’nda bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın tüm detaylarını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:34 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Alt lig ekiplerinin kıyasıya rekabetine sahne olan Türkiye Kupası'nda bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın tüm detaylarını merak ediyor. Karaköprü Belediyespor Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt aranıyor. Kupada bir üst tura çıkmak isteyen her iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - BİTLİS ÖZGÜZELDERE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Karaköprü Belediyespor ile Bitlis Özgüzeldere karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası heyecanında alt lig temsilcileri bu turda kozlarını paylaşacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - BİTLİS ÖZGÜZELDERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 14:30'da oynanacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-BİTLİS ÖZGÜZELDERE MAÇI CANLI İZLE

