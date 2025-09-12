Acun'dan bomba

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City önemli bir transfere imza attı. Championship temsilcisi, efsane yıldız Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i renklerine bağladı. 1 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki oyuncu sarı-siyahlı kulübün U21 Takımı'nda forma giyecek. Yapılan anlaşmaya göre Hull City sözleşmeyi uzatma opsiyonuna sahip.

ÇOK HEYECANLIYIM

Mendes imza sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Çok mutlu ve heyecanlıyım. İyi bir sezon olacak. Birmingham ile oynanan maçı izledim ve takım iyi. U21 ve as takımına elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim."

Çok yönlü bir oyuncu olan 20 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.