CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu

Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu

Özbekistan, Orta Asya Futbol Federasyonu (CAFA) Uluslar Kupası final maçında İran'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu

CAFA tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyonun finalinde Özbekistan ile İran karşılaştı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve RAMS Başakşehir'den Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov'un da Özbekistan formasını giydiği maçın normal süresi golsüz berabere sona erdi.

Uzatmanın 120. dakikasında Özbekistan, Khodjiakbar Alidjanov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İran karşısında 13 yıl aradan sonra galip gelen Özbekistan, daha önce Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde başarılı olarak tarihinde ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...
REKLAM - Idefix
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
Beşiktaş sağ bekini buldu!
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı... Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı... 10:20
Macaristan-Portekiz maçı detayları! Macaristan-Portekiz maçı detayları! 10:19
Göztepe’den Championship'e transfer harekatı Göztepe’den Championship'e transfer harekatı 10:18
TFF'den Montella kararı! TFF'den Montella kararı! 10:16
Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı detayları! Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı detayları! 09:57
G.Saray'da divan kurulu zamanı! G.Saray'da divan kurulu zamanı! 09:52
Daha Eski
Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden... Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden... 09:48
Fransa-İzlanda maçı detayları! Fransa-İzlanda maçı detayları! 09:42
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Alvarez'in sakatlığı sonrası... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Alvarez'in sakatlığı sonrası... 09:32
Azerbaycan-Ukrayna maçı detayları! Azerbaycan-Ukrayna maçı detayları! 09:30
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek 09:21
İlkay Gündoğan’dan flaş istek! İlkay Gündoğan’dan flaş istek! 09:13