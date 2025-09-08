Hırvatistan 4-0 Karadağ (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçında Hırvatistan, sahasında Karadağ ile karşılaştı. Hırvatistan, maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Kristijan Jakic, 51. dakikada Andrej Kramaric, 85. dakikada Edvin Kuce (KK) ve 90. dakikada Ivan Perisic attı.
LIVAKOVIC KALEDE
Hırvatistan'da kaleyi Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak transfer olan Dominik Livakovic korudu.
Karadağ'da Andrija Bulatovic, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GRUPTA BİR SONRAKİ HAFTA
Bu sonucun ardından Hırvatistan, grupta çıktığı 4 maçta 12 puanla zirvede yer almayı sürdürdü. Karadağ, 5 maç sonunda 6 puanda kaldı.
Hırvatistan, gruptaki bir sonraki maçında Çekya deplasmanına gidecek. Karadağ ise Faroe Adaları'na konuk olacak.