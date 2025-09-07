CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Litvanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Litvanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Litvanya-Hollanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.Litvanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 10:06
Litvanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Litvanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Litvanya-Hollanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.Litvanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİTVANYA-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Litvanya-Hollanda maçı 7 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

