Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Litvanya-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Litvanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Litvanya-Hollanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.Litvanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİTVANYA-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Litvanya-Hollanda maçı 7 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.