Kaleci yuvası

Antalya, pehlivanlar ve güreşçileriyle Türk sporunda iz bırakırken, futbolda da kalecilerle dikkat çekti. Rüştü Reçber ve Volkan Babacan'ın ardından, G .Saray'ın Trabzon'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en pahalı üçüncü transferi olarak hemşehrilerini gururlandırdı.
