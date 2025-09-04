CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Arjantin-Venezuela maçı canlı izle | Arjantin-Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arjantin-Venezuela maçı canlı izle | Arjantin-Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Venezuela karşı karşıya gelecek. Turnuvada yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Son Dünya Kupası şampiyonu olarak sahne alacak Arjantin, ilk maçından 3 puan almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Arjantin-Venezuela maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arjantin-Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 15:03 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 15:03
Arjantin-Venezuela maçı canlı izle | Arjantin-Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arjantin-Venezuela maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin sahasında Venezuela ile kozlarını paylaşacak. Son Dünya Kupası şampiyonu olarak sahaya çıkacak Arjantin, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak organizasyona moralli başlamayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada iki takım da hata yapmak istemezken, hangi takımın kazacağı merak ediliyor. Futbolseverer ise "Arjantin-Venezuela maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arjantin-Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARJANTİN-VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Arjantin-Venezuela maçı 5 Eylül Cuma günü saat 02.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
