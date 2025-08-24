Avrupa'da Türk gecesi! Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan

İspanya La Liga 2. hafta karşılaşmasında Real Oviedo deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler 37. dakikada Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde başrol oynadı.

İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ!

Arda Güler'in nefis servisini Kylian Mbappe geri çevirmedi! 🤝 pic.twitter.com/agjLjGLcNb — S Sport Plus (@ssportplustr) August 24, 2025

İtalya Serie A ilk hafta karşılaşmasında ise Juventus evinde Parma'yı ağırlarken, milli futbolcumuz Kenan Yıldız 59. dakikada Jonathan David'e yaptığı servisle maçın kilidini açan isim olurken. 84. dakikada Dusan Vlahovic'e de bir asist daha yaptı ve geceye damgasını vuran isim oldu.

İŞTE KENAN'IN ASİSTLERİ