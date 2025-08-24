CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Avrupa'da Türk gecesi! Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan

Avrupa'da Türk gecesi! Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız yaptıkları asistlerle takımlarını öne geçirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:40
Avrupa'da Türk gecesi! Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan

İspanya La Liga 2. hafta karşılaşmasında Real Oviedo deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler 37. dakikada Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde başrol oynadı.

İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ!

İtalya Serie A ilk hafta karşılaşmasında ise Juventus evinde Parma'yı ağırlarken, milli futbolcumuz Kenan Yıldız 59. dakikada Jonathan David'e yaptığı servisle maçın kilidini açan isim olurken. 84. dakikada Dusan Vlahovic'e de bir asist daha yaptı ve geceye damgasını vuran isim oldu.

İŞTE KENAN'IN ASİSTLERİ

