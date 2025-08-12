CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 08:34
Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

19:00 Karabağ - Shkendija 79

20:00 Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)

20:00 Kopenhag - Malmö FF

20:00 Viktoria Plzen - Rangers

20:00 Pafos FC - Dynamo Kiev

20:30 Club Brugge - Salzburg

21:15 Slovan Bratislava - Kairat

21:15 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

22:00 Kızılyıldız - Lech Poznan

22:00 Benfica - Nice

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

21:45 Shelbourne - Rijeka

