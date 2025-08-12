Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

19:00 Karabağ - Shkendija 79

20:00 Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)

20:00 Kopenhag - Malmö FF

20:00 Viktoria Plzen - Rangers

20:00 Pafos FC - Dynamo Kiev

20:30 Club Brugge - Salzburg

21:15 Slovan Bratislava - Kairat

21:15 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

22:00 Kızılyıldız - Lech Poznan

22:00 Benfica - Nice

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

21:45 Shelbourne - Rijeka

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...