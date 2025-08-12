Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
19:00 Karabağ - Shkendija 79
20:00 Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)
20:00 Kopenhag - Malmö FF
20:00 Viktoria Plzen - Rangers
20:00 Pafos FC - Dynamo Kiev
20:30 Club Brugge - Salzburg
21:15 Slovan Bratislava - Kairat
21:15 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
22:00 Kızılyıldız - Lech Poznan
22:00 Benfica - Nice
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
21:45 Shelbourne - Rijeka
