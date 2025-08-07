Villarreal Thomas Partey transferini resmen açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ganalı futbolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Almeria'da forma giyen Partey, 2020'de imza attığı Arsenal'dan sezon sonunda kontratının bitmesiyle ayrılmıştı.
Partey, Arsenal kariyerinde 167 maça çıkıp 9 gol kaydetti.
El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26. El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025