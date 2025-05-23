Napoli 2-0 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET) İtalya Serie A şampiyonu Napoli!

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Napoli sahasında Cagliari'yi konuk etti.

Heyecan dolu mücadeleden mavi-beyazlar 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Napoli bu galibiyetle İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada Napoli adına gol perdesini 42. dakikada McTominay açtı.

İlk yarı bu golle Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında dakikalar 51'i gösterirken Lukaku ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Napoli, 82 puanla en yakın rakibi Inter'in sahip olduğu 81 puanın önünde ligi bitirdi.

Konuk ekip Cagliari ise 36 puanla ligi 14. sırada tamamladı.

NAPOLI'NİN 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4'üncü lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4'üncü kez Seire A kupasını müzesine götürdü.