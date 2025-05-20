Al Shabab-Al Ittihad MAÇI CANLI İZLE | Al Shabab-Al Ittihad maçı me zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Shabab-Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Shabab ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetiminde ligin formda takımlarından biri olmayı başaran Riyad temsilcisi, sezonu şampiyon olarak tamamlayan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Al Shabab, taraftarı önünde oynyacağı maçta 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB-AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab-Al Ittihad maçı 20 Mayıs Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL SHABAB-AL ITTIHAD MAÇI CANLI İZLE

AL SHABAB-AL ITTIHAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Al Shabab: Bushchani Al-Sharari, Al-Shwirekh, Hoedt, Renan, Kamara, Guanca, Al-Juwayr, Podence, Carrasco, Camara

Al Ittihad: Rajkovic, Shanqeeti, Pereira, Al-Amri, Mitaj, Fabinho, Kante, Ghamdi, Al-Aboud, Hernandez, Bergwijn