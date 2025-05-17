Metz - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 2 play-off

Metz - Dunkerque maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 2'de yükselme play-off final maçı heyecanı yaşanıyor. Metz ile Dunkerque kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Ligue 1'e yükselmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - DUNKERQUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Dunkerque maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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