CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

Liga Portugal'da heyecan sürüyor. 34. haftada Braga ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

Braga - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liga Portugal'da heyecan 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Braga ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRAGA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga - Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRAGA - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Braga: Hornicek; Chissumba, Oliveira, Niakate, Gomez; Horta, Moutinho, Carvalho, Fernandes; Zalazar; Ouazzani

Benfica: Trubin; Carreras, Silva, Otamendi, Araujo; Florentino, Barreiro; Akturkoglu, Kokcu, Schjelderup; Pavlidis

BRAGA - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden
F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan!
DİĞER
Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!
Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası" patladı! Ertan Yıldız'dan "Eko"sistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı!
Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz - Dunkerque maçı ne zaman? Metz - Dunkerque maçı ne zaman? 11:21
G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden 11:19
PSG - Auxerre maçı ne zaman? PSG - Auxerre maçı ne zaman? 11:13
Lens - Monaco maçı ne zaman? Lens - Monaco maçı ne zaman? 11:09
Nantes - Montpellier maçı ne zaman? Nantes - Montpellier maçı ne zaman? 11:05
F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! 11:03
Daha Eski
Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman? Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman? 10:34
New York Knicks konferans finaline yükseldi New York Knicks konferans finaline yükseldi 10:31
Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden 10:27
Lille - Reims maçı ne zaman? Lille - Reims maçı ne zaman? 10:23
Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman? Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman? 10:18
Nice - Brest maçı ne zaman? Nice - Brest maçı ne zaman? 10:15