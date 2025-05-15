Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor maçını takip etmek için tıklayın...

3. Lig play-off 3. turda heyecan başlıyor. Mazıdağı Fosfat SK ile Balıkesirspor, Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAZIDAĞI FOSFAT SK - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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