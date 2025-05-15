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Haberler Futbol Al-Qadsiah-Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Qadsiah-Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Al-Qadsiah ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al-Qadsiah-Al Wahda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 14:19
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Al-Qadsiah-Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Qadsiah-Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al-Qadsiah ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al-Qadsiah-Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-QADSIAH-AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al-Qadsiah-Al Wahda maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 18.55'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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