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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Mayıs Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 08:38
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Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 PSG - Arsenal (TRT 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:15 Al Raed - Al Hilal Riyadh

19:25 Al Ahli Jeddah - Al Taawon

21:00 Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah

Danimarka - DBU Kupası Yarı Final

19:30 Silkeborg IF - Brondby

Sırbistan - Kupa Yarı Final

19:30 Vojvodina - Backa Topola

20:00 Kızılyıldız - Napredak Krusevac

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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