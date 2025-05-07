Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:15 Al Raed - Al Hilal Riyadh
19:25 Al Ahli Jeddah - Al Taawon
21:00 Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah
Danimarka - DBU Kupası Yarı Final
19:30 Silkeborg IF - Brondby
Sırbistan - Kupa Yarı Final
19:30 Vojvodina - Backa Topola
20:00 Kızılyıldız - Napredak Krusevac
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